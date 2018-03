Ludwigsburg Diebesbande erwischt

Ludwigsburg / bz

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, das fünf georgische Tatverdächtige am Mittwoch, 14. März, gegen 15 Uhr beim Diebstahl in einem Elektronikfachgeschäft in der Heinkelstraße in Ludwigsburg erwischt wurden. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie die Tatverdächtigen gemeinschaftlich mehrere Elektroartikel einsteckten. Beim Verlassen des Geschäfts trennten sich die Tatverdächtigen, konnten jedoch vom Ladendetektiv gestellt werden. Durch die hinzugezogene Polizei wurden die drei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 21 und 51 Jahren vorläufig festgenommen. Sie führten Diebesgut in Höhe von etwa 1500 Euro mit sich. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß entlassen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Bandendiebstahl rechnen.