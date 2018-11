Marbach / bz

In der Dreibronnenstraße in Marbach entwendeten bislang unbekannte Täter von der Pritsche eines dort geparkten Lkw zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 5.30 Uhr mehrere Baumaschinen. Bei den Baumaschinen handelte es sich um eine Flex , einen Stampfer, eine Erdrakete und eine Rüttelplatte. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Telefon (07144) 90 00, bittet um sachdienliche Hinweise.