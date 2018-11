Sersheim Dieb will Leergut stehlen

Sersheim / bz

Nachdem es in letzter Zeit des Öfteren zu Leergutdiebstählen bei einer Firma in der Industriestraße in Sersheim gekommen war, machte sich am Montag gegen 18.50 Uhr erneut ein bislang unbekannter Täter auf dem Firmengelände zu schaffen. Er brachte 40 Kästen mit Leergut im Wert von rund 130 Euro auf ein benachbartes Firmengelände und stellte es dort zum Abtransport bereitstellte. Bei der weiteren Tatausführung wurde der Dieb offensichtlich gestört und machte sich mit einem weißen Lieferwagen mit vermutlich rumänischem Kennzeichen aus dem Staub. Dabei wurde er von einem Zeugen bemerkt. Der Täter trug kürzere Haare und einen Dreitagebart und war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover mit einer aufgestickten Drei auf einem Ärmel. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10, bittet um Hinweise.