Tamm Dieb klaut Smart

Tamm / bz

Auf einen Smart Fortwo Coupé im Wert von etwa 6000 Euro hatte es ein bislang unbekannter Dieb abgesehen, der das Fahrzeug zwischen Dienstag 18.10 Uhr und Mittwoch 8.30 Uhr in der Brächterstraße in Tamm entwendete. Der weiße Smart mit schwarzem Dach hat eine Ludwigsburger Zulassung (LB) und stand verschlossen vor einem Mehrfamilienhaus auf einem Stellplatz. Besonders auffällig ist an dem Smart, das am Fahrzeugheck keine Herstellerbezeichnung, in Form von Schrift und Symbol, angebracht ist.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden in der Mitteilung der Polizei gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tamm, Tel. (07141) 60 10 14, in Verbindung zu setzen. bz