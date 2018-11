Sachsenheim Dachstuhlbrand

Sachsenheim / bz

Am Sonntag, 4. November, um 12.15 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in Großsachsenheim gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren, sowie das DRK wurden alarmiert. Die Bewohner des Anwesens konnte sich selbst aus dem Anwesen retten. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Es sind insgesamt etwa 90 Kräfte der Feuerwehren und des DRK im Einsatz gewesen. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern hierzu an. Der Sachschaden dürfte im 6 stelligen Bereich liegen. Die Ersatzunterbringung für die Bewohner wurde durch die Stadt Sachsenheim geregelt.