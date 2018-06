Freiberg / bz

Vermutlich aufgrund von Ascheresten entwickelte sich am Mittwoch, 20. Juni, gegen 14 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Planckstraße ein Schwelbrand in einem Müllcontainer. Die Feuerwehr Freiberg am Neckar rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an den Brandort aus. Der Container für Restmüll war auf einem Parkplatz in hinteren Bereich des Geländes abgestellt. Es entstand kein Sachschaden.