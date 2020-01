Zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht kam es laut Polizei am Freitag gegen 22.40 Uhr an der Kreuzung Mühlwiesenstraße/Stuttgarter Straße (B 27) in Bietigheim. Der 19-jährige Fahrer eines BMW fuhr bei Grünlicht von der Mühlwiesenstraße nach links auf die B 27, als ein bislang unbekannter Fahrer von Besigheim kommend auf der B 27 an die Kreuzung heran und trotz Rotlicht auf die Kreuzung fuhr.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, trat der BMW-Fahrer aufs Gas und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. In der Folge prallte der BMW in die dortige Leitplanke. Der unbekannte Autofahrer, von dem lediglich bekannt ist, dass er mit einem blauen Kleinwagen, vermutlich einem Opel, unterwegs war, setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 1000 Euro, der Schaden an der Leitplanke auf ungefähr 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Nummer (07142) 4050 in Verbindung zu setzen.