Vaihingen / bz

Einen Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro richtete ein Vandale am Dienstagnachmittag in der Hillerstraße an. Vermutlich im Vorbeigehen beschädigte der Täter zwischen 16.30 und 17.15 Uhr mindestens neun Autos, die am rechten Fahrbahnrand geparkt standen. Er zerkratzte die Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller zum Teil erheblich. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Telefon (07042) 94 10, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.