Eine unangenehme Feststellung machte ein 58-jähriger Mann, der seinen Porsche am Samstag, 25. Mai, zwischen 22 Uhr und Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr in der Brandholzstraße im Ortsteil Bietigheim abgestellt hatte. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, waren beide Fahrzeugseiten über fast die gesamte Länge zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon (07142) 40 50, zu wenden.