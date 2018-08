Festnahme Auf frischer Tat ertappt

Vaihingen / bz

Der Schein einer Taschenlampe in einem teils leerstehenden Gebäude in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen zog an diesem Mittwoch gegen 1.35 Uhr die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. Als die Polizisten eine eingeschlagene Eingangstür feststellten und Stimmen hörten, die aus dem Gebäude kamen, riefen sie Verstärkung. Während sich eine Person im Innern aufhielt, befanden sich vier weitere Jugendliche auf dem Dach. Alle fünf wurden von den Beamten angesprochen und verließen dann nacheinander das Haus. Es handelte sich um drei 15-jährige und zwei 17 Jahre alte Jungs, die vorläufig festgenommen wurden. Anschließend durchsuchten Polizeihundeführer mit einem Polizeihund die Räume. Hierbei konnte nichts Verdächtiges festgestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden zum Polizeirevier Vaihingen gebracht und im weiteren Verlauf von Erziehungsberechtigten abgeholt beziehungsweise von Polizisten nach Hause gebracht. Gegen die fünf Jugendlichen wird nun wegen versuchten schweren Diebstahls ermittelt.