Sachsenheim / bz

Ein Sachschaden von etwa 1000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der zwischen Dienstag, 4. Dezember, 22 Uhr und Mittwoch, 5. Dezember, 7.10 Uhr in der Eichdorffstraße in Großsachsenheim sein Unwesen trieb. Der Unbekannte hantierte an einem dort abgestellten Seat. Neben dem Heckscheibenwischer wurde auch die Heckscheibe beschädigt. Die Scheibe schlug der Täter ein. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sachsenheim, Telefon (07147) 27 40 60, in Verbindung zu setzen.