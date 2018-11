Ludwigsburg Alkoholisierter pöbelt in Schnellrestaurant

Ludwigsburg / bz

Mit einem alkoholisierten 27-Jährigen bekamen es die Mitarbeiter eines Schnellrestaurants in der Innenstadt am Mittwoch kurz vor Mitternacht zu tun. Der Mann wollte gegen 23.50 Uhr einen Sofortgewinn einlösen und bestellte ein Eis. Das blieb ihm an diesem Abend verwehrt, da die Eismaschine bereits abgestellt war. Daraufhin pöbelte er die Mitarbeiter an und beleidigte sie, so dass schließlich die Polizei hinzugerufen wurde. Da der Mann auch im Beisein der Beamten immer wieder gegenüber den Angestellten beleidigend wurde, verwiesen sie ihn des Lokals. Er kam der Anordnung nicht nach und musste daher in Gewahrsam genommen werden. Den Rest der Nacht verbrachte er auf richterliche Anordnung in den Gewahrsamseinrichtungen des Polizeireviers.