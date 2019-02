Ludwigsburg Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ludwigsburg / bz

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugens wurde an diesem Freitag gegen 0.20 Uhr ein 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer im Bereich der Stuttgarter Straße / Friedrichstraße in Ludwigsburg angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle nahmen Polizeibeamte bei dem 30-Jährigen Alkoholgeruch wahr, woraufhin er sich nach einem Atemalkoholtest einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus hatte der 30-Jährige keinen Führerschein Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung eine Sicherheitsleistung erhoben.