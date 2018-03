Konflikt Aggressiv im Straßenverkehr

Markgröningen / cr/msc

Mit einem aggressiven Verkehrsteilnehmer bekam es am Dienstag kurz nach 16 Uhr ein 28-jähriger Transporter-Fahrer in der Margarete-Steiff-Straße in Markgröningen zu tun. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Er war gerade damit beschäftigt, eine Baumaschine einzuladen, als ein 52-Jähriger in einem Transporter vorbeifahren wollte. Dies gelang nicht, weil der LKW die Fahrbahn verengte.

Nach mehrmaligem Hupen gab der 28-Jährige dem 52-Jährigen zu verstehen, dass er nach dem Beladen zur Seite fahren werde. Doch der 52-Jährige stieg aus und soll dem Mann sein Headset vom Ohr gerissen haben. Außerdem habe der 52-Jährige ihm auch ins Gesicht geschlagen. Der 28-Jährige alarmierte die Polizei. Währenddessen versuchte der 52-Jährige weiterhin seinen Transporter vorbeizulenken.

Die eingetroffenen Beamten trafen den 52-Jährigen auf einer nahe gelegenen Baustelle an. Er roch nach Alkohol, ein Atemalkoholtest war positiv. Der Führschein wurde beschlagnahmt. Der 52-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Körperverletzung rechnen.