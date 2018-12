Bietigheim-Bissingen. / bz

Am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine 84-Jährige mit ihrem VW in der Rechentshofener Straße rückwärts. Sie bekam plötzlich einen Krampf im Fuß, weshalb sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen ihre sie einweisende 83-jährige Schwester fuhr, welche dadurch zu Fall kam und mit dem Kopf auf der Straße aufschlug. Sie zog sich dadurch schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. bz