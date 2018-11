Unfall 48-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Tanklaster

Vaihingen / bz

Beim Zusammenstoß mit einem Tanklastzug auf der Landesstraße 1125 bei Vaihingen ist eine 48-jährige am Donnerstagnachmittag ums Leben gekommen. Die Frau war mit ihrem Daihatsu gegen 15.10 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung B 10 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei auf die linke Fahrbahnseite und stieß mit einem Tanklastzug zusammen.

Der mit 34 000 Litern Kraftstoff beladene Tanklastzug kam von der Fahrbahn ab, rutschte eine angrenzende Böschung hinunter und kam im Bachbett des Glattbachs zum Stehen.

Die 48-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, so die Polizei in einer Mitteilung.

Zur Bergung des Tanklastzuges wurden die 34 000 Liter Kraftstoff in ein weiteres Fahrzeug umgepumpt. Die Landesstraße war in beiden Richtungen gesperrt.