Ludwigsburg 18-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Ludwigsburg / bz

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden leistete ein 18 Jahre alter Mann Widerstand gegen Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Am Montagabend, 19. Juni, gegen 20.30 Uhr, traf der 18-Jährige, der mutmaßlich in Begleitung eines 16 Jahre alten Jugendlichen war, im Bereich des Arsenalplatzes in Ludwigsburg auf zwei ebenfalls 16- und 18-jährige Mädchen. Unter den vier Personen besteht wohl eine Bekanntschaft. Unvermittelt ging der 18-Jährige auf das jüngere Mädchen zu, beleidigte sie und schlug ihr schließlich ins Gesicht. Passanten beobachteten die Situation und stellten sich hierauf zwischen den Tatverdächtigen und das Mädchen, worauf sich die beiden jungen Männer zunächst davon machten. Als die 16-Jährige im Begriff war die Personalien der 27-jährigen Frau und des 37 Jahre alte Mannes, die ihr zur Hilfe geeilt waren, zu notieren, kam der Tatverdächtige nebst Begleiter zurück. Es entwickelte sich ein Gerangel, als der 18-Jährige versuchte die Notizen zu entreißen. Hierbei wurden die 27-Jährige und der 37-jährige Begleiter verletzt. Die Frau alarmierte schließlich die Polizei. Die beiden 16 und 18 Jahre alten Tatverdächtigen flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnte der 18-Jährige von einer Streife der Polizeihundeführer in der Solitudestraße entdeckt werden. Gegen seine vorläufige Festnahme leistete der junge Mann Widerstand, indem er mehrfach versuchte sich los zu reißen. Schließlich musste er zu Boden gebracht werden. Dieser Situation näherte sich ein 17-jähriger Jugendlicher, der die Aufforderungen der Beamten, sich fern zu halten, ignorierte. Er kam so nah, dass einer der Polizisten ihn wegstoßen musste. Als der vorläufig Festgenommene ihm etwas zurief, rannte der Jugendliche plötzlich davon. Die Anweisung stehen zu bleiben, missachtete er erneut. Hierauf verfolgte einer der Polizisten samt Diensthund den 17-Jährigen. Im Bereich einer Schule konnte er schließlich gestoppt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Der 18- und der 17-Jährige, die beide aus Syrien stammen, wurden im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Dem 16 Jahre alten Jugendlichen gelang die Flucht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der jüngere Festgenommene wieder auf freien Fuß gesetzt. Mit richterlicher Anordnung musste der 18-Jährige die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Als er am Morgen entlassen werden sollte, reagierte er wieder aggressiv gegenüber den Polizisten und weigerte sich das Revier zu verlassen. Als er hinaus geführt werden sollte, attackierte er einen Beamten und nahm diesen in den Schwitzkasten. Ein zweiter Polizist brachte den Tatverdächtigen zu Boden und anschließend zurück in die Gewahrsamseinrichtung. Beide Beamte erlitten leichte Verletzungen. Der 18-Jährige wurde schließlich auf freien Fuß entlassen. Er muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.