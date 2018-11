Gericht 15 Kilo Kokain im Magen eingeführt

Ludwigsburg / Bernd Winckler

Durch umfassende Geständnisse in Verbindung mit einem gerichtlichen Deal hat das Stuttgarter Landgericht zwei Kokainhändler aus Nigeria und Venezuela zu Haftstrafen von zweieinhalb und fünf Jahren verurteilt. Das Duo hatte im Frühsommer die Drogenszene am Ludwigsburger Marstallcenter im Griff und war für die Einfuhr in Magen-Containern von nahezu 15 Kilo Kokain verantwortlich.

Die 5. Große Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts benötigte nur zwei Verhandlungstage, um diesen recht großen Kokaindeal aufzuklären. Der aus Nigeria stammende 43-jährige Hauptangeklagte hatte gleich am ersten Prozesstag zugegeben, dass er für die Transporte des Kokains aus dem südamerikanischen Venezuela mit verantwortlich war. Sein 36-jähriger Komplize aus Caracas gab zu, als Kurier tätig gewesen zu sein. Dabei war er von einem Dritten in seiner Heimat dazu angeworben worden, das Kokain im eigenen Magen nach Europa und weiter nach Ludwigsburg zu transportieren.

Über 580 Gramm geschluckt

Insgesamt 58 solche Magen-Plomben mit jeweils mindestens 10 Gramm der Droge hatte er im Juni in seiner südamerikanischen Heimat geschluckt und war dann im Auftrag des Hintermannes über verschiedene Staaten zunächst nach Tobago, Quito, weiter in die USA und von dort aus weiter nach Paris geflogen. Von dort aus ging die menschliche Drogenfracht weiter per Regio-Express nach Kehl und über Karlsruhe nach Stuttgart und Ludwigsburg, wo dann die Festnahme stattfand.

In einer Seitenstraße des Marstallcenters hatte der Nigerianer bereits Wochen vorher schon seine Kokain-Geschäfte mit Abhängigen getätigt. Dem Kurier der Magen-Plomben wurde ein Lohn von 2000 Euro versprochen. Er hatte den Stuttgarter Richtern erzählt, dass er in großen finanziellen Schwierigkeiten steckte. Den Kurierlohn hat er jedoch nie bekommen. Die Polizei, die in Zusammenarbeit mit Drogenfahndern aus den USA, Südamerika und Frankreich den gesamten Transport überwachte, konnte den Kurier am 12. Juni festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die 58 Kokain-Päckchen noch in seinem Magen. Das ganze Geschäft mit den fast 15 Kilo Kokain war bereits vor der Abwicklung den südamerikanischen Fahndern bekannt gewesen, sagten die Verteidiger in einer Sitzungspause. Der Nigerianer wurde wegen des Einfuhrs und Handeltreibens mit Rauschgift zu fünf Jahren, sein Helfer zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Ohne Geständnis hätte das Gericht Freiheitsstrafen bis zu 15 Jahren verhängen können.