Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos ist bei Ertingen ein Wagen von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Wie die Polizei Ulm berichtet, waren am Sonntag ein 63-jähriger Mazda-Fahrer und seine gleichaltrige Begleiterin auf der B 311 in Richtung Riedlingen unterwegs. Eine 91-jährige Frau, die mit ihrem Mercedes von einer Seitenstraße kam und links in Richtung Bad Saulgau abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt des anderen Wagens.

Die zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander, der Mazda landete auf dem Dach. Beide Insassen wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18 000 Euro geschätzt.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall im Kreis Reutlingen Zwei Unfälle in Folge: Zwei Motorradfahrer bei Gönningen schwer verletzt Bei Gönningen im Landkreis Reutlingen sind zwei Motorradfahrer verunglückt und schwer verletzt worden. Auch ein Autofahrer wurde verletzt.