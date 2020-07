Am Samstagnacht gegen 23.40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Autofahrer die Kreisstraße aus Richtung Sparwiesen und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Bezgenriet abbiegen. Eine 41-jährige Autofahrerin befuhr die kreuzende Kreisstraße von Bezgenriet in Richtung Hattenhofen. Nach Zeugenaussagen fuhr der 19-Jährige ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Bei dem folgenden Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste in einer Klinik aufgenommen werden.