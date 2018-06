Unfall Auto prallt mit Dach voraus gegen Baum

Dietenheim / wis

Die Fahrt eines 40-Jährigen endete am frühen Freitagnachmittag an einem Baum am Ufer des Gießen. Der Mann war mit seinem Auto von Dietenheim in Richtung Regglisweiler unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Auto nach rechts von der Straße abkam. Das Fahrzeug schanzte über eine Böschung und prallte mit dem Dach voraus auf den Baum. Der Fahrer erlitt dabei nur leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr Dietenheim sicherte den Verkehr bis zur Bergung des Autos.