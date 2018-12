Tübingen Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Tübingen / swp

Drei Personen sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B 296 in Tübingen leicht verletzt worden. Die 30-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr gegen 17.30 Uhr die Abschleifung der Bundesstraße vom Schlossbergtunnel herkommend und wollte anschließend in die Westbahnhofstraße einbiegen. Weil sie kurz nicht auf den Verkehr vor ihr achtete, erkannte sie den abbremsenden Hyundai einer 55 Jahre alten Frau zu spät und fuhr auf. Beide Fahrerinnen sowie die 22-jährige Beifahrerin im Hyundai zogen sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Insassen im Hyundai wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, die Unfallverursacherin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zirka 7000 Euro.