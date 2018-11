A96 Vollsperrung bei Mindelheim nach zwei Unfällen

Mindelheim / swp

Auf der A96 gab es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Unfälle, drei Menschen wurden leicht verletzt.

Ein Mann kam gegen 23.30 Uhr auf Höhe Mindelheim mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Nach Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der 27-jährige Fahrer war nach derzeitigem Ermittlungsstand übermüdet. Er konnte sich selbst befreien und wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr sperrte den rechten Fahrstreifen, um das Auto bergen zu können.

Zweiter Pkw schleudert in Feuerwehrauto

Bei einem zweiten Unfall an derselben Stelle wurden zwei Menschen leicht verletzt. Ein 69-jähriger Autofahrer hatte die Einsatzfahrzeuge zu spät gesehen. Laut Polizei verlor er bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw knallte gegen eine Leitplanke und schleuderte dann gegen ein Feuerwehrauto.

Alle drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung München für zwei Stunden komplett gesperrt, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 120.000 Euro.

