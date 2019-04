Am Mittwoch ist es zu einem tödlichen Unfall im Gotthardtunnel gekommen. Am Morgen hatte sich auf der A2 ein Rad eines Lasters gelöst und war in ein Auto gekracht – der Fahrer starb bei dem Unfall. Der Tunnel ist in beide Richtungen komplett gesperrt.

Am Mittwoch ist es zu einem tödlichen Unfall auf der A2 im Gotthardtunnel in der Schweiz gekommen. Ein Lastwagen war in Richtung Göschenen unterwegs. Gegen 9.15 Uhr löste sich ein Rad des Lasters und rollte auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und wurde zurück auf die Fahrbahn in Richtung Göschnenen geschleudert. Das Rad krachte in die Windschutzscheibe eines Autos, das hinter dem Laster gefahren war. Der Fahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Zur Identität des Unfallopfers liegen bisher noch keine Angaben vor. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt und werden aktuell von Rettungskräften betreut.

Lange Staus nach tödlichem Unfall im Gotthardtunnel

Da der Gotthardtunnel nach dem tödlichen Unfall in Richtung Göschenen für den Verkehr in beide Richtungen komplett gesperrt wurde, bilden sich bereits lange Staus. Die Polizei aus dem Schweizer Kanton Uri geht davon aus, dass die beidseitige Sperrung bis etwa 14 Uhr bestehen bleibt.

Umleitung: Diese Routen führen um den Gotthardtunnel herum

