Nach mehreren Morddrohungen und zwei Brandstiftungen in Laichingen ist es nun zu einer überraschenden Wendung gekommen.

Nachdem Ende März in der Olgastraße wiederholt ein Garagentor angezündet wurde, hat die Polizei am vergangenen Donnerstag einen 23-jährigen Laichinger festgenommen.

Morddrohungen auf der Hauswand

Der junge Mann soll am Abend des 19. März den ersten Brand gelegt haben. Bereits zwei Stunden zuvor war auf dem Tor die Drohung „Wir kommen wieder. Dann nicht Auto, sondern ihr“ zu lesen. Noch in derselben Woche tauchten zudem die Worte „Wir machen euch fertig“ und „Du bist tot“ auf der Hauswand auf. Am 22. März kam es schließlich zu einem erneuten Brand.

Brandanschlag Laichingen: Morddrohung auf Garagentor Am Dienstagabend wurde in Laichingen ein Garagentor angezündet. Darauf war bereits zwei Stunden zuvor eine Drohung zu lesen.

In beiden Fällen wurde das Feuer von vorbeifahrenden Autos entdeckt. Die Polizei beziffert die Schäden auf etwa 200 und 500 Euro.

Unerwartete Wendung: In der Garage stand das eigene Auto

Nach den Ermittlungen der Polizei hat der Fall nun eine unerwartete Wendung genommen: Während das Haus unbewohnt ist, befand sich in der Garage das eigene Auto des Tatverdächtigen. „Das Motiv liegt möglicherweise im persönlichen Bereich“, heißt es in einer Mitteilung der Behörden.

