Eislingen / SWP

Stark betrunken war ein 25-Jähriger, den die Polizei Fronleichnam in Gewahrsam nahm. Vorausgegangen war ein Streit, in dem der Mann eine Bekannte telefonisch bedrohte. Die Polizei ermittelte und nahm ihn kurz nach 16 Uhr in der Stuttgarter Straße in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Die Beamten stellten eine Schreckschusspistole bei dem Mann sicher und brachten ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus.