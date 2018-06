Göppingen Bei Frisch Auf brodelt es heftig

Göppingen / Harald Betz

Beim Göppinger Traditionsverein gilt es nach dem Saisonfinale bei der SG Flensburg-Handewitt Vieles aufzuarbeiten. Im Moment beißen sich alle Beteiligten auf die Lippen.

Die Ruhe ist trügerisch, die Geschäftsstelle von Handball-Bundesligist Frisch Auf gleicht wieder einmal einem Schneckenhaus, aus dem sich fast niemand heraustraut. Überall in Göppingen und im Umfeld des Traditionsvereins, der zuletzt innerhalb weniger Jahre vier Mal den EHF-Pokal gewonnen hat, wird über die Krise der Grün-Weißen diskutiert, doch der Verein knausert mit Erklärungen – höchstens so viel: Die Probleme sollen im Anschluss an die enttäuschend verlaufene Bundesliga-Saison, die morgen aller Wahrscheinlichkeit nach auf Platz zehn endet, endlich aufgearbeitet werden.

Auslöser aller Debatten sind die anhaltenden Personalprobleme im Kader des seit September vergangenen Jahres von Rolf Brack trainierten Erstligisten, morgen in Flensburg fehlen sieben Spieler. In den vergangenen Monaten waren die Wechselmöglichkeiten stets bescheiden, mittlerweile drangen die Auseinandersetzungen, in die die Mannschaft, die medizinische Abteilung, der Athletiktrainer und schließlich der Chefcoach verwickelt sind, auch in feinen Dosierungen an die Öffentlichkeit. Sie gipfeln gar in der Fragestellung, ob Trainer Brack trotz seiner einjährigen Vertragsverlängerung noch Anfang Februar diesen Jahres überhaupt über den Sommer 2018 hinaus weitermacht. Geschürt hatte der „Handball-Professor“ derartige Gerüchte durch eigene Aussagen mit reichlich Interpretationsspielraum. Der 64-Jährige hatte von limitierenden Stress-Formen gesprochen und den Spaßfaktor an seiner Arbeit zwischenzeitlich in Frage gestellt. Klar ist, dass unterschiedliche fachliche Auffassungen existieren, dazu kommen persönliche Differenzen. Rolf Brack erklärte am Freitag gegenüber der NWZ: „Ich werde mich nicht an Spekulationen beteiligen, mir macht es nach wie vor Spaß. Wir werden die Dinge intern in der Saisonanalyse aufarbeiten, voraussichtlich Ende kommender Woche.“

Signale aus der Mannschaft deuten dabei darauf hin, dass viel besprochen werden muss. Für die Profis ist ihr Körper das Kapital, die Anhäufung von muskulären Problemen machte die Trainingssteuerung zum Inhalt der Diskussionen. Dass damit die gegenseitigen Anschuldigungen über Auslöser und Umgang mit diesen Verletzungen zwischen den Medizinern, Athletikcoach Dieter Bubeck und Trainer Brack begannen, darf als belegt gelten.

Gerd Hofele bestätigte gestern die zurückliegenden Meinungsverschiedenheiten unter den genannten Personen, die in einem schnell anberaumten Ruhe-Gipfel vor dem Europapokal-Wochenende in Magdeburg auf das Saisonende vertagt wurden, und die Vorgabe, ab nächster Woche diese Themen zu einer Lösung zu bringen. „Wir müssen dies intern aufarbeiten, mehr gibt es dazu nicht zu sagen“, so der Geschäftsführer der Grün-Weißen gestern am Telefon. Im Moment ist die Unzufriedenheit bei allen Beteiligten damit offensichtlich groß – die Sommerpause wird beim Traditionsverein, der zudem mit zurückhaltendem Sponsoren-Engagement und Zuschauerschwund zu kämpfen hat, dringend benötigt, um den brodelnden Vulkan wieder abkühlen zu lassen.