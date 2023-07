Die Abiturienten haben sie schon, am Mittwoch, 26.07., bekommen die restlichen Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg ihre Zeugnisse. Danach beginnen die Sommerferien. Auch wenn die Zeugnisnoten in der Regel nicht überraschend kommen, schließlich spiegeln sie den Leistungsstand des kompletten Jahres wider. Trotzdem können schlechte Noten im Jahreszeugnis die Stimmung bei Schülern und Eltern runter ziehen. Gerade wenn etwas davon abhängt, wie der Übertritt auf eine weiterführende Schule oder die Bewerbungsphase ein Jahr vor Schulabschluss.

Wie umgehen mit schlechten Noten?

Schlechte Noten sollten thematisiert werden, raten Experten. Allerdings das ganze Jahr über. Wichtig sei dabei, am Schulleben des Kindes teilzuhaben, nach Ergebnissen zu fragen und sich auch mit den Lehrern auszutauschen, etwa bei Elternabenden. So könne man auch schon während des Schuljahres gezielt mit Nachhilfe oder anderen Hilfsangeboten reagieren. Wenn Lehrer den Eltern den Eindruck vermitteln, das Kind würde sich nicht genug anstrengen, darf es aber auch mal damit konfrontiert werden.

Ein Handyverbot oder Hausarrest in den Ferien als Bestrafung für schlechte Noten seien nicht zielführend, meinen Schulpsychologen. Denn auch die Kinder hätten sich in den Ferien eine Auszeit und Abschalten von der Schule verdient, da sind Strafen nicht hilfreich. Gezielte Lerneinheiten nach einem vorher abgesprochenen Plan hingegen können leistungsschwache Schüler auch in der Ferienzeit auf das neue Schuljahr vorbereiten.

Wo erhalten Eltern und Schüler Hilfe?

Wer sich als Elternteil mit der Situation überfordert fühlt und gerne Beratung in Anspruch nehmen will, kann während des Schuljahres das Gespräch mit der Schule suchen oder sich ans zuständige Schulamt wenden. Natürlich können dort auch die Schüler selbst vorsprechen. Die Ansprechpartner für die jeweiligen Landkreise finden sich hier . Rund um die Zeugnisvergabe sind die Beratungsangebote erfahrungsgemäß stark nachgefragt. Eine Alternative ist die „Nummer gegen Kummer“. Unter der 116 111 finden Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern kostenlos ein offenes Ohr – auch rund um die Themen Noten und Zeugnisse.

Sollten Eltern ihre Kinder für gute Noten belohnen?

Doch nicht nur der Umgang mit schlechten Noten, sondern auch mit guten Noten stellt Eltern vor Herausforderungen. Denn die Frage ist: Sollte man Kinder für gute Noten loben oder sie gar dafür belohnen, etwa mit Geld? Generell tut ein Lob jedem gut. Experten raten aber von materiellen Geschenken ab. Stattdessen könnten Eltern Zeit verschenken, etwa einen gemeinsamen Ausflug, einen Besuch in der Eisdiele oder im Schwimmbad.

Das neue Schuljahr in Baden-Württemberg beginnt am 11. September. Und in Bayern ist am Donnerstag, 27.07., letzter Schultag, dort dauern die großen Ferien ebenfalls bis 10. September.