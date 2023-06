Die Polizei ermittelt weiter gegen einen 30 Jahre alten Mann aus den USA. Er soll am Mittwochnachmittag zwei junge Frauen auf der berühmten Brücke bei Schloss Neuschwanstein angegriffen, sexuell belästigt und eine von ihnen getötet haben. Der Amerikaner sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft , die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Was die Polizei bislang weiß

Die junge Frau war nach den ersten Ermittlungen mit ihrer ein Jahr älteren Freundin unweit der Marienbrücke in Schwangau beim Allgäuer Märchenschloss von Bayernkönig Ludwig II. unterwegs. Die historische Brücke ist ein beliebter Treffpunkt von Urlaubern, weil es von dort einen guten Blick auf das Schloss gibt. Dabei sollen die Frauen, nach dpa-Informationen US-amerikanische Staatsbürgerinnen, auf einen 30 Jahre alten Besucher getroffen sein, der ebenfalls aus den USA kam. Es sei eine Zufallsbegegnung gewesen, erläuterte Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann. In der Folge ging das Trio gemeinsam weiter. „Der Mann lotste die beiden dann unter einem Vorwand auf einen schwer einsehbaren Trampelpfad, welcher zu einem Aussichtspunkt führt“, berichteten die Ermittler.

Dort soll der Mann die 21-Jährige angegriffen haben. Als ihre 22 Jahre alte Freundin einschreiten wollte, würgte der Täter nach den bisherigen Erkenntnissen diese und stieß die 22-Jährige dann einen steilen Abhang in Richtung der Pöllat hinab. Die Pöllat ist ein Wildbach und verläuft in einer Schlucht unterhalb von Neuschwanstein.

Wo noch Unklarheiten bestehen

Dann soll es zu einem versuchten Sexualdelikt an der 21-Jährigen gekommen sein. „Das ist aber noch nicht belastbar“, sagte Hörmann. Auch die 21-Jährige soll der Amerikaner dann den Abhang hinabgestoßen haben. Etwa 50 Meter tiefer kamen beide Opfer nebeneinander zum Liegen. Die Bergwacht musste gerufen werden, um die beiden verletzten Frauen zu bergen.

Die 22-Jährige war ansprechbar und kam in ein Krankenhaus. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, die Frau sei nur leicht verletzt. Die Jüngere musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. In der Nacht zum Donnerstag starb die 21-Jährige. Angaben zur Herkunft der Freundinnen machten die Ermittler nicht. Mehrere Medien hatten über das Verbrechen und den Tod der 21-Jährigen berichtet.

Wie der Verdächtige geschnappt wurde

Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten. Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung rund um das Schloss ein. Beamte aus mehreren Orten fuhren zum Einsatzort, ein Spürhund und ein Polizeihubschrauber unterstützten die Suche. Der 30-Jährige konnte kurze Zeit später in der Nähe festgenommen werden. Er blieb einen Tag in Gewahrsam, ehe am Donnerstag Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen laufen wegen Mordes und versuchten Mordes sowie wegen eines Sexualdelikts.

Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Untersuchung übernommen. Bei der Arbeit am Tatort wurde sie wegen des steilen Geländes dort von speziellen Kräften der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei unterstützt. Laut Hörmann steht weiterhin die Spurensicherung im Vordergrund. „Wir sind am Anfang der Ermittlungen.“ Es müsse noch genau herausgefunden werden, was geschehen ist.

Zeugen gesucht: Auch Fotos oder Videos sind hilfreich

Die Polizei hofft nun darauf, dass andere Besucher des Schlosses Hinweise geben können, um die Tat rekonstruieren zu können. Zeugen, welche die Tat beobachtet oder im Vorfeld etwas gesehen haben, sollen sich melden. Zudem können Fotos oder Videos, die am Mittwoch im Umfeld des Schlosses gemacht wurden, über eine Internetseite an die Polizei geschickt werden. Die Beamten wollen dann prüfen, ob auf den Bildern die Frauen oder der US-Amerikaner zu sehen sind.

Nach dem tödlichen Angriff in seiner Kommune zeigte sich der Bürgermeister der Gemeinde Schwangau, Stefan Rinke, tief betroffen. „Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien“, sagte er am Donnerstag dem Radiosender Antenne Bayern. Eine solche Straftat habe es bisher in Schwangau nicht gegeben. Es handele sich um einen „schockierenden Einzelfall“, der sich nicht auf die allgemeine Sicherheitslage in Schwangau auswirke, betonte er.