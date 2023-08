Erstmals ist in Baden-Württemberg ein Wolfswelpe in eine Fotofalle getappt. Wie das Umweltministerium am Dienstag (8. August) mitteilte, fotografierte eine Wildkamera der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) das Jungtier Ende Juli auf der Gemeindeebene Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Bereits im Juni hatte die FVA nachgewiesen, dass es ein Wolfsrudel im Südschwarzwald gibt . Ein Foto von einem Welpen gab es damals aber noch nicht.