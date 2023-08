Mindestens ein verwüsteter Garten und ein Sprint durch Heidelberger Stadtteile bis zum Hauptbahnhof. Ein randalierendes Wildschwein hat die Polizei in Heidelberg am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch auf Trab gehalten. Das wilde Tier soll sogar durch den Neckar geschwommen sein. Die Beamten mussten die Suche in der Nacht schließlich erfolglos einstellen.

Wildschwein flippt aus und rennt durch Heidelberg

Am Dienstagabend habe das Wildschwein mindestens einen Garten verwüstet und sei danach an mehreren Orten gesichtet worden. Zuerst sei es im Stadtteil Neuenheim aufgefallen, sei dann durch den Neckar geschwommen und schließlich über Bergheim und die Weststadt zum Hauptbahnhof gerannt. Das Tier sei in der Nacht zum Mittwoch in eine unbekannte Richtung geflüchtet, teilte ein Polizeisprecher mit. Menschen habe das Wildschwein nicht verletzt. Der Sachschaden blieb nach Polizeiangaben zunächst unbekannt.

Polizei verfolgt Wildschwein – Suche erfolglos

Bereits am Dienstagabend meldete die Polizei die Verfolgung eines Wildschweins in Heidelberg. „Die Einsatzkräfte bleiben dem Tier weiter auf der Fährte“, hieß es in einer Mitteilung am Abend. Doch das Tier hat es geschafft: Es ist der Polizei entkommen und die Suche musste in der Nacht erfolglos eingestellt werden. Bisher hat das Wildschwein nicht mehr randaliert, es wurde vorerst nicht mehr gesichtet.

