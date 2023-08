Sommersaison. Für gewöhnlich geben die Temperaturen dann auch einen ersten Vorgeschmack auf die warmen Sommermonate. In diesem Jahr warten wir aber noch vergeblich auf die wirklich schönen Frühlingstage. 12. bis 14. Mai, in Baden-Württemberg weiter? Erdbeeren, Spargel und ein Kaltgetränk an der Donau. Darauf freuen wir uns im Frühling und Sommer besonders. Spätestens im Mai starten wir normalerweise in die Grill- und damit. Für gewöhnlich geben die Temperaturen dann auch einen ersten Vorgeschmack auf die warmen Sommermonate. In diesem Jahr warten wir aber noch vergeblich auf die wirklich schönen Frühlingstage. Erst am vergangenen Wochenende sorgten Unwetter für viel Chaos im Südwesten . Wie geht es an diesem Wochenende,, in Baden-Württemberg weiter?

Wetteraussichten am Wochenende: Tief über Norditalien bringt Regen

Regen. Grund dafür ist ein Tief über Norditalien, das mit einer südöstlichen Strömung sehr feuchte Mittelmeerluft nach Baden-Württemberg bringt, Der Donnerstag ist in Ulm und der Region geprägt von. Grund dafür ist ein Tief über Norditalien, das mit einer südöstlichen Strömung sehrnach Baden-Württemberg bringt, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit . Entsprechend regnerisch gestaltet sich auch das Wochenende.

So ist es am Freitag im Land sehr wechselhaft, gebietsweise gibt es Regen, im weiteren Tagesverlauf Schauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 11 Grad im Bergland und 18 Grad in tiefen Lagen. Ulm schafft es auf 14 Grad. Auch dort wird ab dem Nachmittag verstärkt mit Regen gerechnet.

Viel Regen und Gewitter: Der Frühling lässt weiter auf sich warten

Ähnlich verhält es sich auch am Samstag. Laut Deutschem Wetterdienst kommt es auch dann zu Schauern und örtlichen Gewittern, bei Temperaturen zwischen 12 Grad im Südschwarzwald und 20 Grad am nördlichen Oberrhein. Ulm erreicht, bei Gewittern am späten Nachmittag und Abend, 13 Grad.

Wärmer und sonniger wird es auch am Sonntag (14.5.) nicht. Auch am letzten Tag der Woche zeigen sich Schauer und Gewitter bei weiterhin mäßigen Temperaturen zwischen 12 Grad im Bergland und 20 Grad bei Mannheim.