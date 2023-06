Hinter Baden-Württemberg liegen Tage voller Sonnenschein und warmen Temperaturen. Schon bald könnten dunkle Wolken über dem Südwesten aufziehen. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird und wann mit Gewitter gerechnet werden kann.

Der Dienstag geht sommerlich zu Ende: mit Temperaturen zwischen 20 und 29 Grad. Dazu meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mäßigen Wind mit frischen bis starken Böen.

Die Nacht auf Mittwoch ist sternenklar. Dafür geht es morgens allerdings mit einigen Wolken weiter. Trotzdem soll es zur Wochenmitte trocken bleiben. Die Temperaturen sollen maximal auf 20 bis 28 Grad klettern.

Am Donnerstag kündigt der DWD viel Sonne an. Allerdings gibt es eine geringe Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Schauer. Die Temperaturen sollen bei maximal 20 bis 27 Grad liegen.

Am Freitag könnte die erste kleine Erfrischung über Baden-Württemberg ziehen. Laut DWD sind „einzelne Schauer oder Gewitter nicht auszuschließen“. Trotzdem bleibt es warm mit Temperaturen, die maximal 21 bis 28 Grad erreichen.

Sonne, heiße Temperaturen und kaum Regen – was sich viele Menschen im Sommer wünschen, kann für die Natur gefährlich werden. In Baden-Württemberg ist es in diesem Jahr bereits zu mehreren Flächenbränden gekommen. Ein Beispiel ist der Waldbrand im Alb-Donau-Kreis bei Lauterach Ende Mai. Eine Fläche von rund 100 Quadratmetern stand dabei in Flammen. Aber auch bei Mannheim, Stuttgart, Radolfzell und an weiteren Orten brannte es bereits. Hier finden Sie eine Übericht zu aktuellen Flächenbränden in Baden-Württemberg , die wir laufend aktuell halten.