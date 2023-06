vegetarische Fleischalternativen kauft, sollte aufpassen. Denn wie das Portal Wer aktuellkauft, sollte aufpassen. Denn wie das Portal lebensmittelwarnung.de mitteilt, werden aktuell gleich zwei Produkte zurückgerufen:

SoFine Spinat Schnitzel

Dennree Gemüsebratlinge Spinat

Warnung vor Metallteilen: Spinat-Schnitzel sind betroffen

Die Firma SoFine, die unter anderem ihre Produkte bei Edeka und Netto in ganz Deutschland verkauft, ruft einige ihrer Spinat-Schnitzel zurück. Betroffen ist die Charge in der 200-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. Mai bis 10. Juni 2023. Der Grund sind Metallstücke bis 2 Milimeter in dem Spinatanteil.

Verkauft wurden die Artikel des niederländischen Herstellers auch in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz.

Metallfremdkörper: Rückruf auch für Bratlinge

Dennree ruft vorbeugend ihre „Gemüsebratlinge Spinat, 160g“ zurück. Das teilt das Unternehmen, dessen Produkte unter anderem bei Denn’s verkauft werden, auf seiner Metallteile. Betroffen sei ausschließlich die Ware mit dem MHD vom 03.04.2023 bis 26.06.2023. Dennree warnt davor, dass beim Verzehr der Produkte Verletzungen nicht ausgeschlossen werden können, deshalb wurden sie aus dem Verkauf genommen. Wer betroffene Bratlinge bereits erworben hat, kann sie – auch ohne Kassenzettel – wieder zurückgeben. Auch die Firmaruft vorbeugend ihrezurück. Das teilt das Unternehmen, dessen Produkte unter anderem bei Denn’s verkauft werden, auf seiner Webseite mit. Auch in diesen Produkten befinden sich. Betroffen sei ausschließlich die. Dennree warnt davor, dass beim Verzehr der Produkte Verletzungen nicht ausgeschlossen werden können, deshalb wurden sie aus dem Verkauf genommen. Wer betroffene Bratlinge bereits erworben hat, kann sie – auch ohne Kassenzettel – wieder zurückgeben.

Nicht essen! Warnung vor Unreinheiten oder Metallen