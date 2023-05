Wegen eines erneuten Warnstreiks in mehreren Bundesländern haben am Donnerstagmorgen (4. Mai) Menschen vielerorts vergeblich auf den Bus oder die Straßenbahn gewartet. Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte in mehreren Verkehrsbetrieben in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen