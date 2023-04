Stau, stockender Verkehr, Verzögerungen: Autofahrer müssen sich zum ersten Maiwochenende auch im Raum Ulm auf volle Straßen einstellen. Aufgrund des bundesweiten Feiertags am Montag, 1. Mai, rechnet der Automobilclub ADAC mit viel Verkehr vor allem auf den Autobahnen. Zugleich gebe es zahlreiche Baustellen. Um den Verkehr zumindest ein wenig zu entlasten, gelte am Feiertag ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen, wie ein Sprecher sagte.

Stau auf A8, A7 und B10 zu erwarten

Die meisten Staus erwartet der ADAC am Freitag- und Montagnachmittag. Insbesondere auf den ohnehin viel befahrenen Autobahnstrecken in der Region dürfte es dann eng werden:

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München

Auf der B10 zwischen Ulm und Stuttgart als beliebte Ausweichstrecke könnte es ebenfalls zu Staus kommen.

Auf der A8 von Stuttgart in Richtung München macht sich der Wochenendverkehr am Freitagmittag bereits deutlich bemerkmar: Zwischen Aichelberg und Mühlhausen melden Verkehrsdienste 10 Kilometer Stau (Stand 13.20 Uhr), Verkehrsteilnehmer müssen mit einer Verzögerung von bis zu 25 Minuten rechnen.

Auch auf der A7 von Ulm in Richtung Füssen staut es sich am Freitagmittag nach einem Unfall zwischen Kreuz Ulm/Elchingen und Dreieck Hittistetten – in beiden Richtungen bilden sich auch nach Räumung der Unfallstelle noch rund 6 Kilometer lange Schlangen.

Sperrung auf A3 bei Nürnberg

Auf wichtigen deutschen Reiserouten sind zudem manche Abschnitte am Wochenende gesperrt. So muss etwa die Autobahn 3 zwischen Nürnberg/Behringersdorf und dem Kreuz Nürnberg in beiden Fahrtrichtungen zeitweise umfahren werden. Auch die A7 Hannover – Flensburg ist zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark von Freitagnacht bis Montagfrüh gesperrt.

Arlbergtunnel sechs Monate lang gesperrt

Voll werden dürfte es auch auf den Straßen im Ausland. In Österreich, der Schweiz und Italien ist der 1. Mai ebenfalls ein Feiertag. Der Arlbergtunnel in Österreich ist zudem derzeit für sechs Monate gesperrt . Wer dennoch entspannt ans Ziel kommen möchte, sollte also vor allem an Baustellen mehr Zeit einplanen und wenn möglich nicht den Freitag- und Montagnachmittag als Hauptreisezeit nutzen.