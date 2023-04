, machen tolle Sachen, aus dem Leben nicht wegzudenken, manchmal vielleicht auch etwas spießig – aber sind sie auch selbstverständlich? Vereine prägen unsere Städte und Regionen so nachhaltig, dass wir gar nicht so viel über sie nachdenken. Aber wie schaffen sie es, Menschen über Generationen zu begeistern und zusammenzuschweißen? Wir haben mit zwei Menschen gesprochen, die 50 Lebensjahre trennen: Der 23-jährige Jakob Hinträger und der 73-jährige Alois Heinrich erzählten meiner Kollegin Julia Horn aus ihren Perspektiven im Interview, was für sie das Vereinsleben ausmacht . Diesen Text haben wir für Sie als kostenlose Leseprobe freigeschaltet.

tut sich derzeit in Ulm einiges. So hat die Nachricht, dass Star-Architekt Daniel Libeskind das „Albert Einstein Discovery Center“ bauen will , für eine Menge Furore gesorgt. Das in Ulm geborene Physik-Genie selbst hingegen hatte für Ulm eigentlich gar nicht so irre viel übrig. Das zeigt sich zum Beispiel an der Nachzeichnung des letzten Ulm-Besuchs Albert Einsteins im Jahr 1923. Es war ein Besuch bei Tante Ricke und Onkel Adolf (Moos), der den damals lebenden und bereits Nobelpreis-prämierten Physiker ziemlich nervte. Von „banaler Kleinbürgerlichkeit“ schimpfte Einstein, nachdem er Ulm vor 100 Jahren – für immer – hinter sich ließ. Hier geht es zur Geschichte über Einsteins Ulm-Visite