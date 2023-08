Ein zweijähriges Mädchen ist in Heubach (Ostalbkreis) aus dem Fenster gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde das Kind bei dem Sturz aus dem zweiten Stock am Dienstag (15.8.2023) schwer verletzt.

Rettungshubschrauber bringt Kind in Klinik

Nach Angaben der Polizei war das Mädchen gegen 20 Uhr vermutlich unbemerkt auf eine Kommode und von dort auf das Fensterbrett vor einem geöffneten Fenster geklettert. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind ins Krankenhaus. Ein Sprecher sagte, es werde wegen einer möglichen Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt.