Bei einer Kollision zweier Autos bei Sinsheim sind fünf Menschen verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß kam es am Samstagabend auf der L 592 an einer Anschlussstelle zur Autobahn 6, wie ein Sprecher der Polizei in Mannheim in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Die Schwere der Verletzungen war zunächst ebenso unklar wie der genauere Unfallhergang. Die Räumungsarbeiten dauerten in der Nacht noch an.