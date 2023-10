Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend (1.12.23) bei einem Unfall in Ravensburg gestorben. Er sei aus noch ungeklärter Ursache auf der Strecke zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen, wie die Polizei Ravensburg mitteilte.

Kollision bei Ravensburg: Autofahrer stirbt

Zunächst habe er ein Auto gestreift, sei dann weitergefahren und anschließend mit einem weiteren Fahrzeug, in dem zwei Personen saßen, kollidiert. Der 25-Jährige sei noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen gestorben. Die Insassen in dem von ihm getroffenen Auto wurden schwer verletzt.