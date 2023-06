Dramatische Szenen in Herbertingen: Zeugen fanden am Sonntagfrüh (18.06.2023) in der Pfarrstraße einen Mann, der regungslos über einem Holzzaun hing. Offenbar hatte ihn eine spitze Zaunlatte im Brustbereich regelrecht aufgespießt. Die Zeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte. Erst die Feuerwehr konnte den 36-Jährigen aber aus seiner misslichen Lage befreien. Sie schnitt ihn aus dem Zaun heraus. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Sturz mit Fahrrad – möglicherweise Rauschmittel im Spiel

Die Polizei rekonstruiert den Unfall folgendermaßen: Offenbar war der 36-Jährige mit seinem Mountainbike gestürzt und direkt in den Zaun gefallen. Möglicherweise war er nicht verkehrstüchtig – die Polizei ließ sicherheitshalber eine Blutprobe entnehmen.