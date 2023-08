Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Eine 40-Jährige war am Sonntag (6. August 2023) gegen 18:25 Uhr auf der Kreisstraße 1213 (K1213) in Esslingen zwischen dem Abzweig Kimmichsweiler und dem Abzweig Aichschieß unterwegs und wollte in einer Einbuchtung ihr Auto wenden. Dabei übersah sie den Motorradfahrer und seine Beifahrerin, wie die Polizei mitteilte.

Motorradfahrer stirbt auf der K1213

Der 50-jährige Motorradfahrer starb an der Unfallstelle, seine 47 Jahre alte Mitfahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin sowie zwei Kinder und eine weitere erwachsene Person im Fahrzeug wurde leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung ein Sachverständiger beauftragt.

Rettungshubschrauber nach Unfall auf K1213 im Einsatz

Da das Motorrad nach dem Unfall in Brand geriet, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot von insgesamt acht Fahrzeugen, einem Rettungshubschrauber und 19 Einsatzkräften vor Ort. Wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen und zur Reinigung der Fahrbahn wurden Mitarbeiter der Straßenmeisterei Deizisau beauftragt.

K1213 nach Unfall gesperrt

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die durch Spezialisten der Verkehrspolizei Esslingen erfolgte, sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die K1213 bis 23.30 Uhr voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.