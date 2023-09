Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Laupheim am Sonntagabend (3.9.) schwer verletzt worden. Die 87-Jährige war nach Angaben der Polizei kurz nach 18 Uhr aus einem Feldweg unterwegs, als sie an einer Kreuzung ein von links kommendes Auto erfasste.

Autofahrer wird nach Unfall angezeigt

Die Radfahrerin stürze und wurde daraufhin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den 52-jährigen Autofahrer erwartet eine Anzeige, er war von einem Badesee kommend in Richtung der Riß unterwegs. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) ermittelt zu dem Unfall.