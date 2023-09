Boris Palmer, Oberbürgermeister Tübingens, hält einen Vortrag am Mathias-Corvinus-Collegium (MCC) in Budapest. An dem geplanten Auftritt hatte es Kritik gegeben, weil das MCC eng mit der Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban verbunden ist. © Foto: Marton Monus/dpa