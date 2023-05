Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Karlsruhe sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handele es sich um die beiden Piloten, teilte die Polizei in Karlsruhe am Montag mit. Demnach stürzte das Flugzug aus zunächst unbekannten Gründen in der Nähe des Baggersees Rohrköpfle bei Linkenheim-Hochstetten ab.

Den Polizeiangaben zufolge wurde das Kleinflugzeug vermisst. Mithilfe eines Hubschraubers sei die Absturzstelle am späten Sonntagabend gefunden worden. Die Ermittlungen dauerten an. Dafür seien auch die Trümmerteile des Flugzeugs beschlagnahmt worden.