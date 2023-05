Wie die Polizei mitteilt, war ein 33-jähriger Mountainbike-Fahrer am Dienstag gegen 2.45 Uhr auf der Skaterbahn in der Karl-Wolf-Straße in Radolfzell unterwegs. Als er dort versuchte, mit seinem Rad über eine Rampe zu springen, stürzte er. Er schlug mit dem Kopf auf den Boden auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Obwohl sofort Rettungskräfte alarmiert wurden und ihn medizinisch versorgten, starb der 33-Jährige noch an der Unfallstelle. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen.

Unfälle von Radfahrern sind nicht selten