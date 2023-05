In einem aus Karlsruhe kommenden Regionalzug auf der Fahrt in Richtung Stuttgart ist es zu einem versuchten Taschendiebstahl gekommen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr eine 38-jährige Reisende zusammen mit ihrer vierjährigen Tochter von Karlsruhe in Richtung Stuttgart. Während der Fahrt mit dem Regionalzug soll die Mutter dann ihre Tochter dazu gebracht haben, den Geldbeutel eines 40-jährigen Reisenden aus dessen Hosentasche zu entwenden.

Der Mann bemerkte dies jedoch und informierte die Bundespolizei über den Vorfall. Die 38-Jährige und ihre Tochter wurden von der Polizei am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Zu dem Vorfall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls eingeleitet.