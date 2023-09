Von gebremster Reiselust keine Spur: In den gerade zu Ende gegangenen Sommerferien haben Autofahrer auf den Autobahnen in Baden-Württemberg insgesamt 5997 Stunden im stockenden oder stehenden Stau gewartet. Das sind 423 Stunden mehr als im Vorjahr.

Die Länge der Blechlawine addierte sich auf 12 901 Kilometer (Sommer 2022: 11 812 Kilometer), wie die am Dienstag veröffentlichte regionale ADAC Staubilanz für die baden-württembergischen Schulferien 2023 ergab. Das entspricht innerhalb weniger Wochen etwa einem Stau von Stuttgart nach New York und zurück.

„Die Reiselust der Menschen ist nach wie vor ungebrochen, und das Auto bleibt das beliebteste Verkehrsmittel für die Urlaubsfahrt in den Sommerferien“, sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. Mehr Fahrzeuge auf den Autobahnen bedeuteten aber auch eine höhere Gefahr, im Stau zu stehen. Außerdem hielten Baustellen den Verkehr immer wieder auf. In den Ferien gab es nach ADAC-Angaben durchschnittlich 79 Autobahnbaustellen in Baden-Württemberg, im Vorjahr waren es im Schnitt 73. „Neben hohem Verkehrsaufkommen und Unfällen sind Baustellen die Hauptursache für Staus und Verzögerungen“, sagte Bach.

Geduld gefragt

Besonders viel Geduld war am staureichsten Tag der Sommerferien gefragt: Zum Auftakt der Ferien am 28. Juli, einem Freitag, staute und stockte der Verkehr für 266 Stunden und auf einer Gesamtlänge von 552 Kilometern. Traditionell war das ganze erste Ferienwochenende gleichzeitig auch wieder das staureichste Wochenende – mit einer Staudauer von insgesamt 530 Stunden auf 1106 Kilometer Länge. Besonders lang war die Autokarawane am Samstag, 12. August, auf der A7 zwischen Memmingen-Süd und Dreieck Hittistetten mit satten 25 Kilometern.

Und als am anfälligsten und am meisten belastet erwies sich in diesem Sommer die A8: Insgesamt 1850 Stunden Stau kamen dort zusammen. Auf der A5 waren es 1790 Stunden und auf der A81 noch 879 Stunden. Diese drei Autobahnen waren auch bereits im vergangenen Jahr unter den „Top 3“. Auf Platz 4 folgt die A6 mit 827 Stunden und auf Platz 5 die A7 mit insgesamt 247 Stunden in den Sommerferien.

Zur Stauermittlung nutzt der ADAC Fahrzeugflotten mit ihren Geschwindigkeitsdaten. Nutzer von Online-Navigationsgeräten, Smartphone-Apps und Onboard units der Fuhrparks großer Speditionen liefern ständig anonymisiert und automatisiert ihre Positions- und Tempoinformationen. 278 Datensätze waren das 2022 von deutschen Straßen. Mit diesen Live-Daten werden die Verkehrsstörungen berechnet.