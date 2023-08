Bayern und Baden-Württemberg sind erst vor wenigen Tagen überhaupt in die Ferien gestartet, da enden sie in anderen Bundesländern bereits. Reiserückkehrer in Kombination mit Urlaubsstartern sorgen deshalb an diesem Wochenende wieder für volle Autobahnen. Der ADAC erwartet für die kommenden Tage wieder mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Baustellen und Reiserückkehrer sorgen für volle Straßen

Das erste Augustwochenende zählt laut ADAC erfahrungsgemäß zu den verkehrsreichsten im Jahr. Das hängt mit den Sommerferien zusammen, die in den südlichen Bundesländern gerade erst begonnen haben und im Westen und Norden langsam zu Ende gehen. Hinzu kommt eine große Anzahl an Baustellen.

Vor allem in Richtung Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Skandinavien sei mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen, warnt der ADAC. Auch an den Grenzen zu Nachbarländern ist mit Wartezeiten von bis zu einer Stunde zu rechnen.

Viel Verkehr: Diese Autobahnen im Südwesten werden besonders voll

Auch das Innenministerium Baden-Württembergs prognostiziert für die nächsten Tage viel Reise- und Ausflugsverkehr auf den Fernstraßen des Südwestens.

Auf diesen Autobahnen wird im Südwesten mit viel Verkehr gerechnet:

A7 Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart – Karsruhe

A81 Stuttgart – Singen

B10 zwischen Ulm und Stuttgart

Staugefahr: Das empfiehlt der ADAC

Gerade am Samstag (05.08.) müssen sich Autofahrer auf stockenden Verkehr und Staus einstellen. Wer das vermeiden möchte, dem empfiehlt der ADAC vor 8 Uhr morgens oder nach 18 Uhr abends zu fahren – also außerhalb der Stoßzeiten. Etwas Erleichterung soll außerdem das LKW-Fahrverbot bringen, das noch bis Ende August gilt und immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Reiserückkehrer: Staugefahr auch in den Nachbarländern

Auch im Ausland werden die Straßen wieder voll – allerdings dem Trend in Deutschland folgend, vom Urlaubsziel weg in Richtung Heimat. Vor allem auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route sowie auf den Fernstraßen zu und von den Küsten in Italien, Frankreich und Kroatien wird es demzufolge voll.