Wie die Polizei mitteilt, fand die Tat am Samstag (29.07.2023) gegen 19.45 Uhr in einem Metropolexpress in Richtung Ludwigsburg statt. Der 37 Jahre alte mutmaßliche Täter habe sich demnach ersten Informationen zufolge zu einer 27-jährigen Frau in den Vierersitz gesetzt und sie dann unsittlich an ihrer Hüfte und Schulter berührt.

37-Jähriger soll auch ohne Fahrschein gefahren sein

Bundes- und Landespolizisten nahmen den Tatverdächtigen am Bahnhof Ludwigsburg vorläufig fest. Sie stellten bei dem 37-Jährigen einen Alkoholpegel von 1,8 Promille fest. Der Mann soll zudem auch den Prüfdienst der Deutschen Bahn beschimpft haben und ohne Fahrschein mit dem Zug von Stuttgart nach Ludwigsburg gefahren sein. Er muss nun mit einem Strafverfahren, unter anderen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, rechnen.